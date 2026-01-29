Vittoria era incinta a Masterchef15 il retroscena | L'ha scoperto poco prima che venisse eliminata

Vittoria, concorrente di Masterchef15, aveva scoperto di essere incinta poco prima di essere eliminata dal programma. La donna ha mostrato il pancione sui social, aspettando il parto che si fa ancora desiderare. La notizia ha sorpreso i fan, che seguono con affetto questa fase della sua vita.

L'ex concorrente di Masterchef15 mostra il pancione sui social a pochi giorni dal parto: "La piccola si fa attendere". Un dettaglio che getta una luce nuova sulla sua partecipazione al cooking show e su cui Fanpage è in grado di rivelare un retroscena: Vittoria ha scoperto di essere incinta solo poco tempo prima della registrazione della puntata che ha segnato la sua eliminazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Masterchef15

Diana Canevarolo è deceduta dopo essere stata aggredita davanti alla sua abitazione a Torri di Quartesolo, Vicenza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Masterchef15

Argomenti discussi: Valeria Marini, la mamma Gianna Orrù: Picchiata da un uomo quando era incinta, non aveva neanche 18 anni. L'ho salvata io; Affari Tuoi, Luca Bernardotto vince 100mila euro: la fidanzata Yara incinta era collegata da casa. Concorrente in smart working; Dettagli scioccanti: la figlia dell'attore Tommy Lee Jones era incinta tre mesi prima della sua morte.

MasterChef 15, Vittoria: «Ho scoperto di essere incinta sul set. L'idea di toccare cibi crudi mi ha mandato in paranoia»«In un attimo è cambiato tutto, è stata una cosa bellissima, mi sono sentita anche destabilizzata». Quando Vittoria Lombardo ha scoperto di essere incinta per la seconda volta, era nel pieno delle rip ... msn.com

MasterChef 15, Vittoria: «Ho scoperto di essere incinta sul set. L'idea di toccare cibi crudi mi ha mandato in paranoia» x.com

Quale segreto condivido Vittoria e Diego #UnaNuovaVita - facebook.com facebook