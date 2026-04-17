Anpi | Record di iscritti e una nuova sezione a Stezzano per il 25 aprile

L’Associazione Nazionale Partigiani di Bergamo si prepara per il 25 aprile con due eventi rilevanti. Per la prima volta, ha raggiunto il numero più alto di iscritti nella sua storia. Contestualmente, è stata inaugurata una nuova sezione territoriale a Stezzano. Questi sviluppi si aggiungono alle iniziative previste in occasione della giornata della Liberazione.

L’ Anpi (Associazione Nazionale Partigiani) provinciale di Bergamo si avvicina al 25 aprile con due segnali significativi: il record storico di iscritti e l’inaugurazione di una nuova Sezione territoriale.In dieci anni i tesserati sono quasi raddoppiati: se nel 2016 erano 1.780, oggi sono 3.210. Anche le Sezioni locali sono cresciute, passando da 23 a 29. L’ultima nata è quella di Stezzano, frutto dell’impegno di un gruppo di attivisti del territorio. “Questi numeri ci confermano la solidità e la vitalità dell’associazione sul territorio – dichiara Mauro Magistrati, che proprio in questo periodo raggiunge i dieci anni di presidenza dell’Anpi bergamasca –.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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