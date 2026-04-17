Annamaria Garufi è cavaliere della Repubblica onorificenza per la fondatrice della Lelat
Annamaria Garufi, 84 anni, è la fondatrice e presidente della Lelat, un'associazione impegnata nella prevenzione della droga tra i giovani. Oggi ha ricevuto la comunicazione ufficiale della sua nomina a cavaliere della Repubblica. La sua attività si è concentrata negli anni sulla tutela dei ragazzi e sulla sensibilizzazione contro l'uso di sostanze stupefacenti. La nomina rappresenta un riconoscimento formale per il suo impegno in questo settore.
Ottantaquattro anni e gran parte di questi spesi per tenere lontani i ragazzi dalla droga. Annamaria Garufi, presidentessa e fondatrce della Lelat, ha ricevuto proprio oggi la comunicazione che sarà nominata “cavaliere” dalla presidenza della Repubblica. La motivazione non è ancora stata resa.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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