Il palermitano colpito da una bici ai Murazzi di Torino è Cavaliere della Repubblica | onorificenza a Mauro Glorioso

Mauro Glorioso, il giovane palermitano di 26 anni colpito da una bici ai Murazzi di Torino e rimasto tetraplegico, riceve l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. La cerimonia si è tenuta ieri al Quirinale, dove il presidente Sergio Mattarella ha consegnato le onorificenze a 31 persone. Tra queste, anche Mauro, che ora riceve il riconoscimento per il suo coraggio e la sua storia.

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha insignito il 26enne rimasto tetraplegico "per non essersi arreso alle avversità della vita". Così si legge nella motivazione. C'è anche Mauro Glorioso, 26enne palermitano colpito da una bici lanciata dai Murazzi di Torino e rimasto tetraplegico, tra i 31 Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Per non essersi arreso alle avversità della vita - si legge nelle motivazioni dell'onorificenza - Camminando con alcuni amici lungo i Murazzi di Torino è stato colpito da una bicicletta lanciata da alcune persone; Mauro, pur riportando gravi menomazioni, ha ripreso il suo percorso di studi fino a conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia, dimostrando grande determinazione e tenacia".

