Ercolano scoperto allevamento abusivo di cani | 43 animali in gabbia e in pessime condizioni denunciato un 25enne

A Ercolano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia, dove 43 animali erano tenuti in condizioni precarie e in gabbie. Il proprietario, un 25enne, è stato denunciato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito di animali e al maltrattamento. La scoperta evidenzia l’importanza di controlli costanti per tutelare il benessere degli animali e la legalità.

Secondo quanto verificato, gli animali erano tenuti in gabbie e in condizioni igienico-sanitarie precarie. Sul posto è intervenuto anche personale dell'ASL Napoli 3 Sud, che ha accertato diverse violazioni: alcuni cani risultavano privi di microchip e sarebbero stati costretti a vivere in spazi ristretti, circondati da rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. Durante i controlli sono state rinvenute anche due carcasse di animali all'interno di un sacco tra l'immondizia, un dettaglio che ha aggravato ulteriormente il quadro emerso. Il presunto gestore dell'allevamento, un 25enne di Portici, è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per svolgere l'attività e non avrebbe fornito documentazione sulla provenienza o sulla titolarità degli animali detenuti.

