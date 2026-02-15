Enna voto contestato | Comitato Senza Acqua minaccia scioglimento se Crisafulli vince al centro acqua e rifiuti

A Enna, il Comitato Senza Acqua ha annunciato che potrebbe sciogliersi se Crisafulli vincerà le elezioni, dopo aver contestato il voto e puntato il dito contro le sue politiche sui rifiuti e la gestione dell'acqua. La tensione cresce nelle strade della città, dove i cittadini si dividono tra chi sostiene Crisafulli e chi teme ripercussioni sulla qualità dei servizi pubblici. La situazione si fa più complicata, considerando il passato controverso del candidato e le accuse che circolano tra la gente.

Enna al voto tra minacce civiche e un passato controverso: la sfida di Crisafulli e il rischio scioglimento del Comitato Senza Acqua. La campagna elettorale per il comune di Enna si è improvvisamente infiammata con una minaccia senza precedenti: il Comitato Senza Acqua, movimento civico locale, ha annunciato lo scioglimento nel caso in cui Mirello Crisafulli, esponente del Partito Democratico e potenziale candidato sindaco, dovesse essere eletto. La vicenda, emersa il 15 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti in Sicilia e sulla fiducia dei cittadini verso la classe politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da inizio febbraio, più di 900 studenti delle scuole di Enna e dei comuni vicini hanno iniziato un nuovo percorso sull’acqua e l’energia sostenibili.

L’articolo esplora il ruolo centrale di acqua, energia e rifiuti nella transizione verso città digitali e sostenibili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.