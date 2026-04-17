Angers-Le Havre sabato 18 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 18 aprile 2026 alle 19:00 si svolgerà la partita tra Angers e Le Havre. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Digard, punta a ottenere punti importanti in trasferta, mentre l’Angers, che si trova in una posizione di relativa tranquillità in classifica, si prepara ad affrontare l’incontro senza particolari pressioni. Sono state ufficializzate le formazioni e i convocati delle due squadre, e si attende di conoscere le quote e i pronostici per questa sfida.

Va avanti un punto alla volta il Le Havre di Digard che cerca anche sul campo di un Angers tranquillo e senza problemi di classifica. La squadra di Dujeux ha fatto un punto nelle ultime 3 partite e conserva un vantaggio di 9 punti sul terzultimo posto e ancora pochi passi da fare per raggiungere la meritata salvezza. Il Ciel et Marine ha impattato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Angers-Le Havre (sabato 18 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Angers-Le Havre (sabato 18 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiVa avanti un punto alla volta il Le Havre di Digard che cerca anche sul campo di un Angers tranquillo e senza problemi di classifica. Le Havre-Monaco (sabato 24 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl 6 a 1 del Bernabeu è lo specchio dell’attuale situazione del Monaco di Pocognoli, in caduta libera su tutti i fronti e oggi di scena in quel di Le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ligue 1: Marsiglia e Lille in lotta per il terzo posto, scontro salvezza Angers-Le Havre; Angers-Le Havre Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Ligue 1; Quote scommesse Angers - Le Havre AC; Angers v Le Havre: safety buffer meets survival push. Pronostico Angers-Le Havre: tre punti salvezzaAngers-Le Havre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Ligue 1 2025-2026: Angers-Le Havre, le probabili formazioniLes Scoïstes ospitano i ragazzi di Digard senza vittoria da oltre due mesi. Calcio d'inizio ore 19 allo Stade Raymond Kopa. sportal.it Angers, France Venez nombreux !! #SanCarloAcutis #sanjoselito #sanjosesanchez #diocesedangers #dioceseangers - facebook.com facebook