Le Havre-Monaco sabato 24 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Analisi della sfida tra Le Havre e Monaco, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 19:00. Approfondiremo formazioni ufficiali, quote, pronostici e convocati, offrendo un quadro completo sulla situazione attuale del Monaco, reduce da una pesante sconfitta contro il Real Madrid. Un incontro importante per entrambe le squadre, in un momento di cambiamenti e incertezze.

Il 6 a 1 del Bernabeu è lo specchio dell’attuale situazione del Monaco di Pocognoli, in caduta libera su tutti i fronti e oggi di scena in quel di Le Havre. Il ciel et Marine invece viene dall’ottimo punto conquistato contro il Rennes, che permette di allungare a +5 sul terzultimo posto. Classifica ma soprattutto periodo positivo per la squadra di Digard, che sta acquisendo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Le Havre-Monaco (sabato 24 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Le Havre-Nantes (sabato 08 novembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Monaco-Lorient (venerdì 16 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il Monaco in ginocchio contro un Real Madrid ultra-efficiente; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Où regarder le choc entre le Real Madrid et l’AS Monaco à la télé ?; Monaco, Pocognoli a rischio esonero: la Juve osserva... Pronostico Le Havre-Monaco: sorriso in fondo a una settimana terribileLe Havre-Monaco è una partita della diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Le Havre vs Monaco – Ligue 1 | 24 Gennaio 2026Pronostico Le Havre vs Monaco in Ligue 1 con analisi completa, statistiche reali, fattore campo e previsione finale del match. europacalcio.it Agenda 10h00: Burnley vs. Tottenham 12h00: Fiorentina vs. Cagliari 12h30: Sevilla vs. Athletic 13h00: Le Havre vs. Monaco x.com Aujourd'hui J19 #Ligue1McDonalds #unico 17:00 | Rennes vs. Lorient 19:00 | Le Havre vs. Monaco 21:00 | Marseille vs. Lens - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.