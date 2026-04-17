Sabato 18 aprile 2026 alle 19:00 si disputerà la partita tra Angers e Le Havre. La squadra ospite, guidata da Digard, cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre l’Angers si presenta senza particolari preoccupazioni di classifica. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse sono state rese note, e i pronostici indicano un match da seguire con attenzione.

Va avanti un punto alla volta il Le Havre di Digard che cerca anche sul campo di un Angers tranquillo e senza problemi di classifica. La squadra di Dujeux ha fatto un punto nelle ultime 3 partite e conserva un vantaggio di 9 punti sul terzultimo posto e ancora pochi passi da fare per raggiungere la meritata salvezza. Il Ciel et Marine ha impattato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Le Havre (sabato 18 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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