Android | fondo da 135 milioni per i dati cellulari ecco come riaverli

Un fondo da 135 milioni di dollari è stato annunciato come possibile risarcimento per milioni di utenti Android negli Stati Uniti, in relazione a una disputa legale sull’utilizzo dei dati cellulari. L’accordo preliminare mira a risolvere la controversia tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui termini specifici o sulla procedura per ottenere il rimborso. La questione riguarda le modalità di gestione delle informazioni di navigazione degli utenti sulla piattaforma Android.

Un fondo da 135 milioni di dollari potrebbe finire nelle tasche di milioni di utenti Android negli Stati Uniti a seguito di un accordo preliminare per risolvere una controversia legale che riguarda l’uso dei dati cellulari. La causa, denominata Taylor v. Google LLC, sostiene che l’azienda abbia trasferito informazioni utilizzando il traffico dati a pagamento degli utenti senza ricevere un consenso esplicito. La vicenda ruota attorno all’accusa secondo cui il gigante tecnologico avrebbe sfruttato le connessioni mobili degli utenti per spostare dati verso i propri sistemi in modo passivo. Sebbene Google abbia accettato di versare la cifra pattuita per chiudere la disputa, l’azienda ha ribadito di non aver commesso alcuna violazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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