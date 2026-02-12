Il governo ha approvato un decreto che mette a disposizione 315 milioni di euro per aiutare le famiglie con il pagamento delle bollette. Con questo fondo, previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ogni famiglia con il bonus sociale riceverà un contributo di 90 euro. La misura mira a dare un aiuto concreto alle persone che stanno facendo fatica a pagare le utenze, soprattutto in un momento di grande incertezza economica. La somma sarà assegnata in modo diretto, senza troppi passaggi burocratici, per arrivare subito alle fam

Un fondo di 315 milioni di euro coperti dal Mase per quest’anno per dare un contributo straordinario di 90 euro alle famiglie che hanno il bonus sociale per la bolletta della luce. Ma un contributo straordinario può essere riservato dai venditori di energia elettrica per il 2026 e 2027 anche ai clienti domestici che non hanno un bonus sociale ma un Isee annuale che non va oltre i 25.000 euro. E’ una delle misure per ridurre le bollette di luce e gas alle famiglie e alle imprese (il taglio atteso secondo indiscrezioni sarà dai 2,5 ai 3 miliardi) contenute in una bozza del decreto legge preparato dal governo e che andrà in cdm la prossima settimana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Decreto legge bollette, fondo da 315 milioni per dare 90 euro alle famiglie: ecco cosa prevede

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese.

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026.

