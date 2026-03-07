Kimi Antonelli | A metà stagione ho pianto tanto Ora mi so gestire ma i record non mi interessano

A diciotto anni, il pilota ha fatto il suo debutto in Formula 1, affrontando gare, interviste, sponsor e tifosi. Dopo aver passato momenti difficili a metà stagione, ha dichiarato di aver pianto molto, ma ora ha imparato a gestire le emozioni. Lui stesso ha precisato che non gli interessano i record, concentrandosi sulla stagione in corso.

Il peso delle aspettative è uno zaino pieno che somiglia a quello con i libri di scuola che Andrea Kimi Antonelli ha appena posato. A diciannove anni si prepara all’inizio della sua seconda stagione da pilota titolare in Formula 1, in un top team di successo del calibro di Mercedes, nella squadra che punta al ritorno alla lotta per il titolo grazie al nuovo ciclo regolamentare alle porte della massima serie. Ma quando pensa a quel peso Kimi sorride alzando le spalle: “Sì, qualche volta gestire tutto è un po’ complicato”, ammette il bolognese, “ma correre in F.1 è il sogno di tutta la mia vita. È ciò che ho sempre voluto e sempre vorrò”. La determinazione è viva nei suoi occhi scuri, spaventosa quasi, perché pronunciata con la voce leggera di un ragazzo ancora alla scoperta di tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

