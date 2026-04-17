Il corridore del Team Jayco-AlUla ha conquistato la sua vittoria nella sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante. Dopo aver concluso la corsa, ha dichiarato di aver previsto il risultato e di essere soddisfatto della sua prestazione. La gara si è svolta senza incidenti e ha visto protagonisti diversi atleti di alto livello, con il vincitore che ha saputo approfittare delle occasioni offerte dal percorso.

Anders Foldager, corridore del Team Jayco-AlUla, vince l’edizione numero sessantasei della Freccia del Brabante. Il ciclista danese si impone allo sprint sul belga Quinten Hermans della Pinarello-Q36.5 e sul francese Benoit Cosnefroy della UAE Team Emirates-XRG. Nel post gara Foldager si è soffermato sulla sua vittoria. Il danese, classe 2001, non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto: “Sapevo di poter ottenere un risultato come questo e questa corsa era perfetta per me. Questa è chiaramente la mia vittoria più importante sinora, quindi un po’ di sorpresa c’è comunque ”, L’importanza del lavoro svolto da Mauro Schmid, suo compagno di squadra, in ottica successo: “ È una corsa ricca di salite brevi ed esplosive, ma non troppo lunghe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anders Foldager: “Sapevo di poter putare a questo risultato. La corsa era perfetta per me”

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