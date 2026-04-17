ancora in 2

Al teatro Ai Colli di Padova si terrà lo spettacolo “Ancora in 2”, uno show che affronta la vita di coppia quotidiana attraverso un mix di ironia e realtà. L’evento è aperto al pubblico e i biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Ticketone. La rappresentazione esplora le dinamiche di coppia, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla vita di tutti i giorni.

CASA ABIS FA TAPPA AL TEATRO AI COLLI DI PADOVA CON “ANCORA IN 2” LO SHOW SULLA VITA DI COPPIA DI TUTTI GIORNI TRA IRONIA E REALTÀ I biglietti sono disponibili su TICKETONE.IT e nei punti vendita e circuiti locali. CASA ABIS porta a teatro uno show sulla vita di coppia di tutti i giorni, tra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it CASA ABIS - Ancora in 2 | Padova 15.05.2026 Notizie correlate Cicloamatori Vieste doppio podio: ancora Bodinizzo, ancora Cavaliere!Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ASD Cicloamatori Vieste, che conquista due importanti piazzamenti di categoria in due diverse... Sinner ancora incerto sul suo ruolo alla cerimonia olimpica: “Non ho ancora decisoJannik Sinner, campione in carica degli Australian Open e numero uno al mondo nel ranking ATP, ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Al Teatro Puccini Casa Abis con lo show Ancora in 2; Firenze | ANCORA IN 2 - CASA ABIS; CASA ABIS Ancora in due; Spettacoli di teatro per bambini a Torino 2026. Al Manzoni sbarcano quelli di Casa Abis che sono Ancora in dueTutto tranquillo a Casa Abis. Perché ci vuole pazienza, determinazione e, ci mancherebbe, amore. Così, volendo citare ... msn.com Era il lontano 12 dicembre del 2001 quando uscì di casa dicendo che andava a fare compere natalizie Quel giorno però non ritornò a casa sparendo improvvisamente nel nulla e gettando nello sconforto marito e figli di 19, 14 e 7 anni che per anni non hanno facebook Hormuz aperto, Venezuela cortile di casa, Cuba al guinzaglio, US Navy nello Stretto di Malacca, petrolio a $80, i mercati al massimo storico. Li Talia ha scelto il momento giusto per sfilarsi da Trump. x.com