Durante il fine settimana, l’ASD Cicloamatori Vieste ha ottenuto due piazzamenti di rilievo nelle gare del calendario ciclistico amatoriale. Bodinizzo e Cavaliere sono saliti sul podio in due diverse competizioni, confermando la presenza di atleti del team tra i protagonisti della stagione. Le gare si sono svolte in diverse località, con i ciclisti che hanno concluso le competizioni con risultati positivi.

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ASD Cicloamatori Vieste, che conquista due importanti piazzamenti di categoria in due diverse competizioni del calendario ciclistico amatoriale. Gli uomini di punta della squadra non si sono fatti attendere e hanno subito portato risultati importanti per i colori del team viestano. Ottima prestazione anche nelle Marche, dove a Castelfidardo si è svolta un’altra importante competizione del calendario ciclistico amatoriale. Qui Michele Cavaliere ha conquistato un meritato terzo posto di categoria, confermando il suo ottimo stato di forma e la competitività del team. Due piazzamenti che premiano il lavoro, la passione e la costanza degli atleti dell’ASD Cicloamatori Vieste, sempre presenti e competitivi nelle principali manifestazioni ciclistiche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cicloamatori Vieste doppio podio: ancora Bodinizzo, ancora Cavaliere!

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