Jannik Sinner resta indeciso sul suo ruolo alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il campione azzurro, attualmente numero uno al mondo e vincitore degli Australian Open, dice di non aver ancora deciso se partecipare o meno. La sua presenza non è ancora sicura, e l’atleta preferisce aspettare prima di confermare ufficialmente.

Jannik Sinner, campione in carica degli Australian Open e numero uno al mondo nel ranking ATP, ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo ruolo durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina d’Ampezzo 2026. L’annuncio, rilasciato in un’intervista rilasciata a inizio gennaio 2026, ha subito acceso il dibattito tra i tifosi e gli esperti di sport italiano, che vedono in Sinner il simbolo più forte del ritorno della nazionale italiana al centro dell’attenzione olimpica. Il tennis, sport che ha ottenuto un ruolo centrale nella programmazione delle Olimpiadi di quest’edizione, potrebbe vedere nel giovane atleta trentino una figura di rilievo anche fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner ancora incerto sul suo ruolo alla cerimonia olimpica: “Non ho ancora deciso

Approfondimenti su Sinner Cortina

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sinner Cortina

Argomenti discussi: Sinner e Djokovic, la finale dell'Australian Open si decide ora; LIVE Sinner-Djokovic 3-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | un ace annulla la palla del doppio break.

Sinner, annuncio sull’infortunio: bomba agli Australian OpenC’è grande attesa per l’inizio del 2026 che sancirà anche l’avvio della prossima stagione di tennis. Occhi puntati come sempre sui più grandi del circuito ATP: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sinner, ... diregiovani.it

Australian Open: Sinner, ho ancora qualche piccolo dettaglio da sistemareSinner e Alcaraz nel 2025 sono diventati i primi tennisti ad affrontarsi in tre finali Slam in una stessa stagione dal 1964. La nostra è una grande rivalità sul campo, abbiamo un buon rapporto. E' ... ansa.it

L’ultima volta, in conferenza stampa, Jannik Sinner aveva detto di essere fortunato a 24 anni ad avere davanti uno come Djokovic, sperando di poter imparare qualcosa, ritenendolo una ispirazione. Quasi tutto il resto del mondo invece lo dava per finito, dicen - facebook.com facebook