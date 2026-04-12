Incidente in Tangenziale Ovest auto si schianta contro un tir | morto Armando Perotti Sopravvissuta la cagnolina Milly

Domenica mattina intorno alle 6.30, sulla Tangenziale Ovest di Milano, un incidente ha coinvolto un'auto e un tir. L'impatto ha causato la morte di un uomo, mentre la sua cagnolina, di nome Milly, è sopravvissuta. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto i sopravvissuti e recuperato le vittime. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Milano, 12 aprile 2026 – Tragedia, domenica mattina verso le 6.30, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna: un uomo, Armando Perotti, ha improvvisamente perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo. È invece sopravvissuta Milly, la cagnolina che era con lui. Lo schianto. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, Perotti stava percorrendo il tratto compreso tra gli svincoli di Corsico-Gaggiano e Assago, procedendo in direzione Bologna. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, l'uomo ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in Tangenziale Ovest, auto si schianta contro un tir: morto Armando Perotti. Sopravvissuta la cagnolina Milly Auto si schianta contro un tir in sosta sulla tangenziale ovest a Milano: morto il 66enne Armando PerottiUn uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir fermo in una piazzola di sosta della tangenziale ovest di Milano. Auto contro un tir: un morto in tangenziale Ovest di MilanoLa vittima è un 66enne di Piacenza finito con la sua vettura contro il mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta.