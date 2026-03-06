Donna morta investita dal treno a Vigevano al passaggio a livello travolta mentre attraversava i binari

Una donna è deceduta a Vigevano dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari al passaggio a livello. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La ferrovia è stata temporaneamente interrotta e la polizia ha avviato le indagini.

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno a Vigevano, non lontano da Pavia, nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. Gli operatori del 118 accorsi sul posto non hanno potuto salvarla, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto col treno. La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore tra Vigevano e Parona. La polizia ferroviaria ha avviato accertamenti e ogni ipotesi resta al momento aperta. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna morta investita dal treno a Vigevano al passaggio a livello, travolta mentre attraversava i binari Donna travolta e uccisa da un treno a Vigevano, l’ipotesi: stava cercando di attraversare i binariPavia, 6 marzo 2026 – Tragedia lungo i binari a Vigevano (provincia di Pavia) nella serata di ieri, giovedì 5 marzo. Donna ferita in via centrale dopo essere stata investita mentre attraversava al semaforo rossoUna donna di 62 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Edmondo de Amicis, nel centro della città, nel tardo... Contenuti utili per approfondire Donna morta. Temi più discussi: Donna investita da un camion in una ditta di trasporti, morta nel Vicentino; Donna morta investita dal treno a Vigevano al passaggio a livello, travolta mentre attraversava i binari; Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta, morta una 42enne investita da un camion; Tragedia sul lavoro, donna investita da un camion nel parcheggio di una ditta: morta una 42enne. Incidente sul lavoro a Tezze sul Brenta, morta una 42enne investita da un camionUn angolo troppo buio forse, di sicuro cieco per chi l’ha investita. Saveria Doldo aveva 42 anni, una donna forte, che faceva un lavoro prettamente maschile. Era titolare della sua ditta di trasporti, ... rainews.it Tragedia sul lavoro, donna investita da un camion nel parcheggio di una ditta: morta una 42enneVICENZA. Tragedia sul lavoro a Tezze sul Brenta, nel vicentino: una donna di 42 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nel parcheggio di una ditta. L'allarme è scattato dopo la mezzanot ... ildolomiti.it Donna morta in un edificio a Catania, emerge ipotesi su morsi di cani. Indicazione preliminare dell'autopsia, ferite provocate da morsi di cani #ANSA - facebook.com facebook