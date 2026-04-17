Giovedì 16 aprile ad Ancona, nella zona del Piano, si è verificata una lite tra due persone che si sono affrontate in modo violento. La discussione, nata per una panchina, si è trasformata in un'aggressione con una bottiglia scagliata contro un uomo di 60 anni, che ha riportato una ferita alla testa. La scena è terminata con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno ricostruito quanto accaduto.

Un pomeriggio di violenza ha scosso la zona del Piano ad Ancona, giovedì 16 aprile, quando una disputa per il posto su una panchina è degenerata in un brutale scontro fisico tra un uomo di 60 anni e una giovane di 30 anni. L’accaduto, avvenuto poco dopo le ore 16:00, ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario, lasciando uno dei due protagonisti ferito alla testa. La dinamica dello scontro al Piano. Le ricostruzioni raccolte sul luogo dell’incidente delineano un evento nato da una banale contesa per lo spazio pubblico. Secondo quanto riferito dal sessantenne coinvolto, la tensione è esplosa nel momento in cui la trentatreenne gli ha negato la possibilità di sedersi accanto a lei sulla panchina occupata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, rissa per una panchina: bottigliata in testa e ferito

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