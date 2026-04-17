L'allenatore attuale della nazionale brasiliana, ex tecnico di club italiani, ha commentato le difficoltà del calcio nel nostro paese. Ha evidenziato alcune lacune che, secondo lui, hanno influenzato il livello competitivo e lo sviluppo del movimento calcistico italiano negli ultimi anni. Durante un'intervista ha espresso anche una considerazione sul talento presente nel calcio italiano e sulle possibili cause di alcune criticità.

L'Italia continua a deludere in Europa: dopo la doppia eliminazione di Fiorentina e Bologna il nostro Paese non avrà nessuna squadra in semifinale in Champions League, Europa League e Conference League. Quale è la principale differenza tra l'Italia e il calcio che si vede in Champions? L'ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti risponde così: "La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell'intensità che non è un sostantivo vuoto e non può essere utilizzato soltanto in alcune fasi della partita. Il calcio italiano ha perso proprio questo".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ancelotti: “Ecco cosa ha perso il calcio italiano”. Poi la considerazione sul talento

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Ancelotti: "Il calcio in Italia ha perso ritmo e solidità difensiva" #SkySport #Ancelotti x.com