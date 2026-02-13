Ancelotti Brasile | deciso il futuro del ct La Federazione prende questa posizione sul tecnico italiano cosa succederà

La Federazione brasiliana ha confermato che Carlo Ancelotti resterà alla guida della nazionale, respingendo le vospettive di un suo possibile addio dopo le recenti qualificazioni mondiali. La scelta è stata comunicata ufficialmente ieri, dopo settimane di indecisione seguite ai risultati altalenanti della Seleção, e rappresenta un segnale forte di continuità. La decisione arriva anche in un momento in cui Ancelotti sta valutando il suo futuro in club europei, ma la Federazione ha deciso di puntare ancora sul tecnico italiano. A differenza di altre nazionali, il Brasile ha deciso di confermare l’allenatore senza attendere ulteriori interventi esterni,

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Juventus, Ottolini a DAZN: «Essere tornato è un’emozione forte. Ecco cos’è successo con Kolo Muani a gennaio, sui rinnovi di Spalletti e McKennie dico questo» Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo» Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. La Federazione prende questa posizione sul tecnico italiano, cosa succederà Approfondimenti su ancelotti brasile Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Il futuro di Nico Paz al centro delle ultime voci di calciomercato. Palestra, l’Atalanta ha deciso il suo futuro: ecco cosa succederà a gennaio e dove giocherà l’esterno del Cagliari L’Atalanta ha annunciato le proprie decisioni riguardo al futuro dell’esterno in prestito dal Cagliari. Carlo Ancelotti attacca i talenti individuali del Brasile e chiede la formazione di una squadra Ultime notizie su ancelotti brasile Argomenti discussi: Endrick brilla al Lione Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia. Ancelotti e il Brasile, accordo totale per il prolungamento: da sistemare solo i documentiCarlo Ancelotti è pronto a firmare un nuovo contratto di quattro anni con il Brasile, che lo confermerà come commissario tecnico della nazionale. tuttomercatoweb.com Quand'è la prima partita di Ancelotti con il BrasileLa notizia di Carlo Ancelotti nuovo ct del Brasile era nell`aria, le parti avevano trovato da tempo l`accordo totale e stavano parlando con il Real Madrid per capire. calciomercato.com #Ancelotti, rinnovo in arrivo con il #Brasile: firmerà fino al 2030 x.com Wesley sogna il Mondiale Con il Brasile già qualificato, Carlo Ancelotti prepara le prossime convocazioni in vista del Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada. E tra i possibili protagonisti potrebbe esserci anche Wesley. L’esterno della Roma, arrivato i - facebook.com facebook