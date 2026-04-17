Ad Avellino si sta svolgendo una tre giorni dedicata a Ance Giovani, con il Consiglio nazionale in programma per il 30° anniversario. L’evento coinvolge i giovani imprenditori e professionisti del settore edile, che si riuniscono per discutere di questioni legate al settore e alle opportunità future. La manifestazione si svolge nel capoluogo irpino, attirando partecipanti da diverse regioni italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ in corso la tre giorni che vedrà Avellino al centro delle attività di Ance Giovani. Accolti dal presidente Silvio Sarno e dal Presidente Giovani Mirko Marsella, sono arrivati nel capoluogo irpino i rappresentati dei costruttori da tutta Italia. Nel pomeriggio presso la sede di via Palatucci c’è stata l’occasione per il Consiglio nazionale, presieduto dal presidente nazionale di Ance Giovani Edoardo Vernazza e dal presidente provinciale Mirko Marsella che ha fatto gli onori di casa: «Ringrazio tutti per essere qui, nel primo di una serie di appuntamenti che poi si svilupperanno in tutta la città» ha commentato in apertura dell’assise.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ance Giovani, ad Avellino il Consiglio nazionale per il 30 anni

Notizie correlate

Futuro Nazionale, ad Avellino nasce il Comitato “Avellino 160”: "Radici locali per una sfida nazionale"Il movimento fondato da Vannacci prepara il terreno verso le Politiche 2027: tra autonomia, identità e partecipazione dal basso Il riferimento...

Irto nominato coordinatore nazionale dei Giovani Ance: il plauso dei costruttori edili regginiArrivano anche dai giovani costruttori edili di Reggio Calabria le congratulazioni a Nicola Irto, già presidente di Ance Giovani Calabria, per la...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: ANCE Giovani Avellino: il 18 aprile il Consiglio Nazionale nel capoluogo irpino; Responsabilità amministrativa, esperti a confronto in Prefettura ad Avellino.

Edoardo Vernazza è il nuovo presidente di Ance GiovaniGenova - È il ligure Edoardo Vernazza il nuovo presidente di Ance Giovani. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati, che ha guidato negli ultimi anni i Giovani Ance. ilsecoloxix.it

Costruzioni: Raffaele Savarese nuovo vice presidente di Ance GiovaniRaffaele Savarese è il nuovo vice presidente di Ance Giovani. Nell’assemblea che si è tenuta nella sede romana dell’Ance, sono stati eletti i nuovi vertici degli under 40 dell’Associazione Nazionale ... napoli.repubblica.it

Si è svolto a Perugia, su iniziativa del Gruppo Giovani ANCE Umbria, il corso “Passaggio generazionale nelle imprese edili. Pianificare oggi la continuità di domani”, con la partecipazione del neopresidente nazionale ANCE Giovani, Edoardo Vernazza. Un m - facebook.com facebook