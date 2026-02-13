Irto nominato coordinatore nazionale dei Giovani Ance | il plauso dei costruttori edili reggini

Nicola Irto, già presidente di Ance Giovani Calabria e ora nominato coordinatore nazionale dei Giovani Ance per il Mezzogiorno, riceve i complimenti dai giovani costruttori edili di Reggio Calabria, che apprezzano il suo impegno nel settore.

Arrivano anche dai giovani costruttori edili di Reggio Calabria le congratulazioni a Nicola Irto, già presidente di Ance Giovani Calabria, per la nomina a coordinatore nazionale dei Giovani Ance per il Mezzogiorno. Il presidente del gruppo reggino, dott. Francesco Danisi, ha espresso la propria soddisfazione personale e quella dell’intero gruppo territoriale. "È un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro svolto nel sistema associativo – ha dichiarato –. A Irto vanno le congratulazioni mie e dei Giovani costruttori edili di Ance Reggio Calabria, una realtà composta da imprenditori giovani, dinamici e fortemente orientati all’innovazione".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su giovani ance

Ultime notizie su giovani ance

Argomenti discussi: Giovani Ance, Nicola Irto eletto Coordinatore nazionale per il Mezzogiorno; Giovani Ance, Nicola Irto eletto Coordinatore nazionale per il Mezzogiorno; Sud, i Giovani Ance scelgono Irto: la Calabria conquista il coordinamento nazionale.

Giovani Ance, Nicola Irto eletto Coordinatore nazionale per il MezzogiornoCatanzaro - Durante il corso dell’assemblea nazionale di ieri, a Roma, Nicola Irto, presidente dei Giovani Ance Calabria, è stato eletto Coordinatore nazionale dei Giovani Ance per il Mezzogiorno. L’i ... lametino.it

Nicola Irto eletto presidente dei Giovani di Ance Calabria, le congratulazioni del presidente Roberto RugnaNel corso dell’assemblea nazionale di ieri, a Roma, Nicola Irto, presidente dei Giovani Ance Calabria, è stato eletto Coordinatore nazionale dei Giovani Ance per il Mezzogiorno. giornaledicalabria.it

GIOVANI ANCE, NICOLA IRTO ELETTO COORDINATORE NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO Un riconoscimento al lavoro svolto e un segnale di rafforzamento del ruolo della Calabria nel sistema nazionale delle costruzioni https://www.calabriainchieste.it/ - facebook.com facebook