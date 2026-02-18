Sicurezza idraulica | Vecchiano chiede alla Regione risorse per il Rio Rotina

Il Comune di Vecchiano ha richiesto alla Regione Toscana fondi per proteggere il Rio Rotina, che minaccia la sicurezza della frazione di Filettole. La richiesta nasce dopo recenti alluvioni che hanno causato danni alle abitazioni e alle strade locali. Vecchiano vuole rafforzare le arginature e migliorare il sistema di drenaggio per prevenire future emergenze. Il sindaco spiega che senza interventi adeguati, il rischio di allagamenti rimane elevato durante le piogge intense. La Regione sta valutando la richiesta del Comune, mentre la gente aspetta risposte concrete.

Vecchiano (PI), 18 febbraio 2026 – Un appello alla Regione Toscana da parte del Comune di Vecchiano per chiedere un nuovo finanziamento in tema di difesa del suolo per rendere ancora più sicura la frazione di Filettole dal punto di vista del rischio idrogeologico, inerente la questione del Rio Rotina. "Il nuovo finanziamento necessario si aggira intorno a 1 milione di euro di importo ed è fondamentale per completare gli interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, per la rimozione e la riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica e di contribuire ulteriormente al drenaggio a valle delle acque meteoriche il bacino del Fosso Rotina, scolmandone la portata eccedente, nonché servire il bacino del fosso San Maurizio, generando una riqualificazione più ampia dello scolo idraulico di una parte della frazione di Filettole" spiega il sindaco Massimiliano Angori.