Dal secco all’alluvione in tre giorni | ANBI striglia la politica e chiede un cambio di passo per arginare il cambiamento climatico

In soli tre giorni, il clima ha cambiato volto nel Sud Italia. La Sardegna, la Sicilia e la Calabria, da mesi in crisi di siccità, si sono trovate sommerse da piogge intense e alluvioni improvvise. Le immagini di strade allagate, frane e fiumi in piena sono ovunque. La situazione si è aggravata in fretta, lasciando le comunità locali a dover affrontare danni e disagi senza preavviso. La politica ora si trova a dover rispondere alle richieste di intervento immediato e di un cambio di passo per affrontare il cambi

Appena tre giorni. Tanto è bastato al medicane Harry per trasformare radicalmente il clima italiano, con Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno vissuto mesi di siccità e, dopo la gigantesca perturbazione, si sono ritrovati improvvisamente a fare i conti con frane, allagamenti, fiumi irrequieti. Un paradosso solo apparente, che l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche fotografa senza sconti: suoli aridi, duri come pietra, incapaci di assorbire l'acqua. E quando piove forte — troppo forte — l'acqua corre e non si ferma. Acqua che manca, acqua che trabocca. I numeri parlano chiaro e fanno rumore.

