Anamnesi valutazioni di glicemia colesterolo e pressione nella Giornata della prevenzione

Il 18 aprile 2026 si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione in piazza, con un programma che include la raccolta di anamnesi e la misurazione di diversi parametri come glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, oltre alla circonferenza del collo e dell’addome. Le persone interessate potranno sottoporsi a queste verifiche gratuite, che si concentrano sulla valutazione dei principali indicatori di salute cardiovascolare e metabolica.

Il 18 aprile 2026 in piazza anamnesi, misurazione dei parametri vitali, della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa, della circonferenza del collo e dell’addome. E poi indicazioni terapeutiche, valutazioni cliniche e consigli di prevenzione a tutti i mestrini che questo sabato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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