A Monza, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, in piazza San Paolo, sarà presente un truck dedicato alla prevenzione. L'iniziativa offre esami gratuiti per la glicemia e il colesterolo, oltre a consulenze nutrizionali e attività educative. L'obiettivo è favorire la diagnosi precoce delle patologie cardiometaboliche e sensibilizzare sull'importanza di stili di vita sani.

Nella provincia di Monza e Brianza sono circa oltre 54mila le persone che soffrono di diabete mellito di tipo 2 e oltre 200.700 quelle che soffrono di ipertensione In piazza a Monza un weekend di prevenzione cardiometabolica. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo in piazza San Paolo sarà presente un truck che offrirà screening gratuiti, consulenze nutrizionali e attività educative per favorire la diagnosi precoce e promuovere stili di vita sani. L'iniziativa fa parte del progetto lanciato dall'azienda farmaceutica Lilly in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Le malattie cardiometaboliche - che comprendono diabete, ipertensione, obesità e patologie cardiovascolari correlate - rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - A Monza arriva il truck della salute: esami gratis per valutare glicemia e colesterolo

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