Superbike Mondiale 2026 | tutti i piloti italiani Bulega guida la nutrita pattuglia azzurra

Perché nove piloti italiani correranno nel Mondiale Superbike 2026, Bulega guida il gruppo azzurro Bulega si prepara a partire con la sua moto del team ufficiale e guida la vasta squadra di italiani che scenderanno in pista nel campionato. La stagione inizierà questo fine settimana a Phillip Island, con molti piloti pronti a sfidarsi per conquistare punti e risultati importanti.

Saranno nove i piloti italiani che parteciperanno alla prossima edizione del Mondiale Superbike, in programma a partire da questo fine settimana con il tradizionale opening round australiano di Phillip Island. Nicolò Bulega, in lotta lo scorso anno per la conquista del titolo, torna all'attacco con la Ducati ufficiale n. 11 accanto all'iberico Iker Lecuona, il 26enne non sarà però l'unico azzurro presente nello schieramento. Torna infatti all'attacco anche Danilo Petrucci, atteso ad una nuova avventura in casa BMW. L'ex protagonista del Motomondiale cambia casacca dopo tre anni con Ducati ed un totale di tre affermazioni (tutte ottenute a Cremona nel 2024).