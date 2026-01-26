Gestione del porto turistico il Tar ha dato ragione al Comune

Il Tar ha confermato la legittimità dell’assegnazione della gestione del porto turistico di Porto San Giorgio alla società Sgds multiservizi, in house del Comune. La decisione ha respinto il ricorso di Matteo e Paola Renzi & Co e Marinedi S., ritenendo infondati e inammissibili i loro motivi. La pronuncia rafforza l’operato dell’amministrazione comunale nell’amministrazione diretta del porto, garantendo continuità e trasparenza nella gestione.

Porto San Giorgio (Fermo), 26 gennaio 2026 – Il Tar riconosce la piena legittimità dell’operato del comune di Porto San Giorgio nell’ affidare in house la gestione del porto turistico alla società partecipata Sgds multiservizi: dichiarato inammissibile e infondato il ricorso presentato dalle società Matteo e Paola Renzi & Co e Marinedi S.r.l., convalidando l’affidamento in house dell’infrastruttura alla Sgds multiservizi. La disputa legale si è chiusa con il rigetto integrale delle contestazioni mosse dai ricorrenti, che miravano all’annullamento della delibera consiliare del maggio 2025 con cui è stata sancita la decadenza della concessione demaniale in capo alla società Marina, gestore pro tempore, per il mancato pagamento dei canoni concessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gestione del porto turistico, il Tar ha dato ragione al Comune Pisa, il ‘balletto’ delle bancarelle. C’è il verdetto del Tar: ha ragione il Comune, via al traslocoIl Comune di Pisa ottiene ragione nel contenzioso sulle bancarelle, con il Tar che conferma la legittimità del trasloco. Leggi anche: Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, il comitato farà ricorso al Tar Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: F2i si aggiudica lo scalo turistico di Lavagna e investe 75 milioni; Marina di Lavagna, cambio di gestione: F2i entra nel porto turistico con una concessione di 50 anni; Cambio della guardia al Marina di Lavagna: arriva F2i; A F2i la concessione del porto turistico di Lavagna: investimenti per 75 mln €. Gestione del porto turistico di Lavagna ai privati di F2iDa ieri la gestione del porto turistico di Lavagna è passata ufficialmente alla F2i. La gara europea indetta da Regione Liguria per la gestione dell’approdo per i prossimi 50 anni si era chiusa lo sco ... radioaldebaran.it Svolta per il porto di Lavagna, affidata la gestione ai privati di F2iLavagna – Questa volta si può davvero dire: il dado è tratto. Era attesa da giorni e ieri finalmente è arrivata l’assegnazione del porto turistico di Lavagna. Un documento che segna una svolta epocale ... ilsecoloxix.it Abbiamo recentemente venduto all’asta un intero porto turistico: Marina di Pisa. Nella maggior parte dei casi, i posti barca si acquistano come licenze d’uso su aree demaniali, limitando le possibilità di gestione e personalizzazione. Questo porto, invece, insist - facebook.com facebook

