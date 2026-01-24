Record album n1 | Williams batte Beatles

Robbie Williams ha conquistato un nuovo record nella musica britannica, arrivando a 21 album al primo posto in classifica, superando così i Beatles. Con questa realizzazione, il cantante inglese si conferma uno degli artisti più affermati del panorama musicale, includendo anche i successi con i Take That. Questa tappa rappresenta un importante traguardo nella sua carriera, sottolineando il suo ruolo di spicco nel panorama musicale del Regno Unito.

15.49 Robbie Williams entra nella storia della musica britannica. Il cantante inglese ha raggiunto un traguardo straordinario nella classifica degli album del Regno Unito, superando i Beatles e diventando l'artista con il maggior numero di album al numero 1 della hit parade: sono 21, inclusi quelli con i Take That. I Beatles fermi a 15. Da solista Paul McCartney ne ha di più, 23. Il nuovo album di Williams, Britpop, è il 16° da solista in vetta alla classifica, partita nel 1997 con Life Thru A Lens. "Incredibile", ha detto Williams.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

