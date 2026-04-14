A marzo, il sistema di raccolta differenziata a Formia ha raggiunto il 79,98%, superando ogni precedente risultato. La percentuale si avvicina all’80% e rappresenta un record storico per la gestione dei rifiuti nella città. I dati ufficiali mostrano un incremento rispetto ai mesi precedenti, evidenziando un miglioramento significativo nella separazione dei materiali riciclabili. La percentuale si riferisce alla quantità totale di rifiuti avviati al riciclo rispetto a quelli complessivamente prodotti.

La gestione dei rifiuti a Formia ha segnato un punto di svolta storico nel mese di marzo, quando la percentuale di raccolta differenziata è salita al 79,98%. Il dato, che rappresenta il massimo mai registrato dalla città da quando il servizio è attivo, emerge in un contesto territoriale complesso, caratterizzato da una geografia che spazia dal centro urbano alle frazioni collinari e da una pressione demografica accentuata dalla vocazione turistica del comune costiero di circa 37.000 abitanti. L’impatto della nuova organizzazione logistica sul decoro urbano. Il raggiungimento di questo primato locale non è casuale, ma deriva direttamente dall’implementazione del nuovo calendario unificato per il sistema porta a porta, esteso su tutto il territorio comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formia batte ogni record: la differenziata vola quasi all’80%

La raccolta differenziata sfiora l'80%: Formia stabilisce il suo record storicoNel mese di marzo la città di Formia ha raggiunto il 79,98% di raccolta differenziata: il risultato più alto mai registrato dall'avvio del servizio...

Formia, raccolta differenziata da record: nel mese di marzo raggiunto l’80%Formia, 13 aprile 2026 – Nel mese di marzo 2026, Formia raggiunge il 79,98% di raccolta differenziata: il risultato più alto mai registrato...