Nel 2026, la ricerca di un partner online sta cambiando radicalmente, con molte persone che preferiscono abbandonare il continuo scorrimento delle app di incontri in favore di piattaforme dedicate a obiettivi specifici. Questa tendenza segna una svolta rispetto alle modalità tradizionali di approccio digitale, puntando su incontri più mirati e consapevoli. La scelta di piattaforme specializzate riflette il desiderio di trovare relazioni più autentiche e intenzionali.

La ricerca di un partner attraverso i canali digitali sta vivendo una trasformazione radicale nel 2026, con gli utenti che abbandonano la frenesia dello scrolling infinito per cercare piattaforme specializzate in base ai propri obiettivi relazionali. Mentre la stanchezza da interazione digitale colpisce molti, i dati confermano che il mercato delle app rimane un punto di riferimento fondamentale: il 65% dei giovani tra i 18 e i 29 anni ha utilizzato questi strumenti, con un rapporto del 2023 che evidenzia come uno su cinque abbia incontrato il proprio compagno tramite queste tecnologie. L’evoluzione verso l’intenzionalità: il successo del modello Hinge.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amore digitale: basta scrolling, vince l’incontro intenzionale

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