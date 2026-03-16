La criminologa Roberta Bruzzone ha commentato gli ultimi sviluppi del caso della “famiglia nel bosco”, citando la relazione della casa famiglia che segnala un miglioramento nei bambini dopo l’allontanamento dalla madre. Secondo l’esperta, è una “notizia pessima” per Catherine, affermando che in alcune situazioni, a suo avviso, l’amore genitoriale “non basta” a garantire il benessere dei figli. Famiglia nel bosco, i bambini migliorano Cosa ha detto Roberta Bruzzone La contestazione di Matano Le ultime sulla “famiglia nel bosco” Famiglia nel bosco, i bambini migliorano Durante l’ultima puntata del programma televisivo “La Vita in Diretta”, la criminologa Roberta Bruzzone si è soffermata sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, commentando le attuali condizioni psicologiche dei bambini coinvolti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone sulla famiglia nel bosco, "l'amore non basta e certe forme di amore possono essere malevole"

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