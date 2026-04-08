Educazione e benessere digitale un incontro gratuito a Xnl

Un incontro gratuito si terrà a Piacenza dedicato alle sfide dell’educazione digitale e al benessere online dei giovani. Organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune e dal Coordinamento pedagogico territoriale, l’appuntamento ha come titolo “Genitori alla prese con le sfide dell’educazione digitale: perché non costruire alleanze tra famiglie?”. L’obiettivo è affrontare insieme le questioni legate alla presenza digitale dei più giovani e promuovere un dialogo tra genitori e professionisti.

“Genitori alla prese con le sfide dell’educazione digitale: perché non costruire alleanze tra famiglie?”, è il titolo dell’incontro organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza e dal Coordinamento pedagogico territoriale sul tema dell’educazione digitale e focalizzato su una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Tra educazione alimentare e sport. Gli studenti a scuola di benessereAll’istituto Mapelli di Monza presentato il toolkit didattico “Move-Eat Better” di Fondazione Valter Longo, realizzato nell’ambito del programma... Pari opportunità, al via il corso gratuito di educazione finanziariaMigliorare la consapevolezza economica delle donne e rafforzarne l’autonomia finanziaria: è questo l’obiettivo di "I miei soldi? Li controllo io", il... Temi più discussi: Digitale a scuola, il MIM: Oltre il 90% degli istituti ha già vietato i cellulari in classe; Benessere digitale: monitorare la salute senza ansia da prestazione; Il bambino digitale; Non è mai troppo presto! Educare al digitale dalla culla all’età adulta. Giovani, gli psicologi: Contro la violenza servono educazione affettiva e digitaleLa presidente Gulino: Non basta vietare o punire. Al centro il tema del disagio emotivo e relazionale che attraversa le nuove generazioni ... lanazione.it Educazione civica digitale: l’urgenza di integrare la cybersecurity nelle competenze di base del cittadino contemporaneoLa trasformazione digitale ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo. Dall’home banking allo smart working, dai social network ai ... pupia.tv Gubbio, 96mila euro per arredi didattici innovativi all'asilo Fondi Pnrr destinati alla scuola dell'infanzia 'Il Cerbiatto' di San Pietro: previsti tavoli luminosi, pareti attrezzate e spazi per l'educazione outdoor. Lavori sulla struttura fino a maggio Leggi l'articolo https:/ - facebook.com facebook Giovanni Battista de La Salle. L’educazione come opera profetica per il mondo (a cura di Matteo Liut). Crescere e “diventare grandi” significa dare espressione a ciò a cui si è chiamati, mettersi al servizio del mondo. Ecco perché l’educazione è una delle più p x.com