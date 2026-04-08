Educazione e benessere digitale un incontro gratuito a Xnl

Da ilpiacenza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro gratuito si terrà a Piacenza dedicato alle sfide dell’educazione digitale e al benessere online dei giovani. Organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune e dal Coordinamento pedagogico territoriale, l’appuntamento ha come titolo “Genitori alla prese con le sfide dell’educazione digitale: perché non costruire alleanze tra famiglie?”. L’obiettivo è affrontare insieme le questioni legate alla presenza digitale dei più giovani e promuovere un dialogo tra genitori e professionisti.

“Genitori alla prese con le sfide dell’educazione digitale: perché non costruire alleanze tra famiglie?”, è il titolo dell’incontro organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza e dal Coordinamento pedagogico territoriale sul tema dell’educazione digitale e focalizzato su una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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