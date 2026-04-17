Sabato 18 aprile, la puntata serale di Amici vedrà come ospite musicale Biagio Antonacci. La presenza del cantautore italiano è stata annunciata e sarà protagonista di esibizioni durante l'evento. La trasmissione andrà in onda con questa speciale partecipazione, che si aggiunge ai consueti momenti dedicati ai concorrenti e alle sfide previste per la serata.

Amici, anticipazioni serale sabato 18 aprile. Il super ospite musicale di questa puntata è Biagio Antonacci. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di Amici di sabato 18 aprile. Secondo le anticipazioni di superguidatv.it, sul palco arrivano Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci, mentre in studio sono presenti anche Vanessa Incontrada e Luca Laurenti, come anticipato nei giorni precedenti. Non manca la parentesi comica con Carlo Amleto, che propone un monologo dedicato al mondo della scuola. La prima manche vede sfidarsi le squadre di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il guanto di tango viene vinto da Alex contro Nicola.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Amici, anticipazioni serale 18 aprile: Biagio Antonacci ospite musicale

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Sabato sera ad #Amici25 Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. In studio il comico Carlo Amleto. Ospiti musicali Biagio Antonacci e Nicolò Filippucci x.com