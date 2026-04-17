Oggi si è conclusa la registrazione della quinta puntata del serale di Amici 25 negli Studi Elios di Roma, dove si sono vissute atmosfere tese tra i concorrenti. La serata ha visto confronti diretti e momenti di alta pressione tra i talenti in gara. La puntata, ancora da trasmettere, potrebbe portare a eliminazioni o cambiamenti nella classifica dei partecipanti.

La registrazione della quinta puntata del serale di Amici 25 si è conclusa oggi presso gli Studi Elios di Roma, delineando un quadro di forte tensione agonistica tra i partecipanti. Sabato 18 aprile, il pubblico vedrà l’esito di una serata che ha già l’uscita di diversi concorrenti nelle settimane precedenti e che ora si concentra su un unico eliminato, la cui identità sarà rivelata direttamente in casetta tra Lorenzo, Kiara e Riccardo. L’evoluzione delle eliminazioni e la composizione delle squadre. Il percorso verso la finale di questa venticinquesima edizione sta procedendo con un ritmo serrato di uscite. Se guardiamo ai dati salienti delle fasi precedenti, la prima puntata del serale ha sancito la fine del cammino per Michele, Opi e Antonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25, tensione agli Studi Elios: chi lascerà la casetta?

Amici 25 - Una discussione fra Plasma e i suoi compagni dopo la puntata

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