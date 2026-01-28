Potete lasciare la scuola Amici 25 caos e lacrime | cosa è successo in casetta

Questa mattina, in casetta, è scoppiato il caos. Gli studenti hanno affrontato una votazione interna che ha scatenato discussioni accese e lacrime tra i ragazzi. Alcuni si sono sentiti traditi e hanno chiesto di poter lasciare la scuola, creando un clima teso e carico di emozioni.

La giornata di oggi, 28 gennaio, ha segnato un passaggio delicato nel percorso degli allievi di Amici, con una votazione interna che ha acceso tensioni e polemiche nella scuola. A decidere non sono stati i professori né la produzione, ma gli stessi cantanti, chiamati a esprimere una preferenza su chi, secondo loro, merita il serale, una fase che ormai appare sempre più vicina. >> "Maria De Filippi la caccia". Uomini e Donne, titoli di coda: è finita malissimo Il serale si avvicina e il clima all'interno della casetta si fa inevitabilmente più teso. I ragazzi della categoria canto hanno stilato una classifica basata sul merito artistico percepito, un esercizio che ha messo in luce alleanze, dubbi e anche qualche frattura.

