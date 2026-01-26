Valentina ha deciso di tornare in casetta e ha comunicato ufficialmente la sua scelta. La sua permanenza ad Amici 25 si conclude così, segnando un momento importante nel percorso del talent. La decisione è stata condivisa con sincerità e chiarezza, offrendo ai fan un quadro trasparente della situazione. Di seguito, i dettagli sulla sua scelta e le eventuali implicazioni per il suo futuro nel programma.

Dopo aver lasciato momentaneamente Amici 25, oggi Valentina è tornata nella scuola e ha rivelato se abbandonerà il programma o se invece riprenderà il suo percorso. La scorsa settimana, dopo aver vissuto un momento di crisi ed essersi confrontata con Maria De Filippi, Valentina ha deciso di lasciare momentaneamente Amici 25. La cantante, avendo dei dubbi sul suo percorso all’interno della scuola, ha scelto di prendersi del tempo per sé stessa, per riflettere lontana dallo stress del programma e per stare insieme ai suoi cari. Oggi, nel corso del nuovo daytime, abbiamo però assistito al ritorno dell’allieva di Rudy Zerbi, che ha comunicato la sua decisione al resto del gruppo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Valentina lascerà Amici 25? Lei torna in casetta e comunica la sua decisione ufficiale

Valentina di Amici 25 ha deciso di lasciare la scuola, dopo aver affrontato momenti di incertezza e difficoltà nelle classifiche.

Argomenti discussi: Amici 25, Valentina lascia la scuola: la decisione shock dopo il daytime e il permesso speciale di Maria; Cosa sta succedendo ad Amici? La crisi del talent e dei suoi concorrenti; Ad Amici Valentina ha dubbi sul percorso, la proposta inedita di De Filippi: Perché non vai via una settimana?; Amici di lacrime, interviene Maria De Filippi: Valentina lascia, Angie esplode di rabbia, Lorenzo e il tempo che manca.

Valentina Pesaresi non torna ad Amici 25? Spoiler choc sulla prossima puntata/ Cos’è successoValentina Pesaresi sempre più vicina all'addio ad Amici 25: la nuova registrazione porta brutte notizie sull'allieva di Zerbi ... ilsussidiario.net

Amici 25: Valentina Pesaresi ha deciso di abbandonare definitivamente?Valentina Pesaresi ha deciso di lasciare Amici 25 o torna nella scuola? Le ultime news ... ultimenotizieflash.com

