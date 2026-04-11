Sabato 11 aprile si terrà la quarta puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La serata vedrà sfide tra gli allievi, con prove che si fanno sempre più intense. L’evento si svolge presso il teatro dedicato al programma, con la partecipazione di studenti e insegnanti. I concorrenti si preparano ad affrontare le prove che potrebbero determinare il prosieguo del percorso nel talent.

Sabato 11 aprile torna il quarto appuntamento con il serale di Amici, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. Una nuova serata che promette esibizioni spettacolari tra canto e ballo, con gli allievi pronti a giocarsi un passo importante verso la vittoria finale. La competizione si fa sempre più serrata e ogni performance può cambiare gli equilibri all’interno delle squadre. Gli allievi in gara e le tre squadre. Sono undici gli allievi rimasti in gara, suddivisi nelle tre squadre guidate dai professori. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi schiera i cantanti Caterina, Elena e Riccardo, insieme ai ballerini Emiliano e Nicola. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Amici, quarta puntata del serale: sfide sempre più decisive

AMICI, QUARTA PUNTATA DEL SERALE: OSPITI SPECIALI E NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLOSabato 11 aprile quarto appuntamento con il serale Amici, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi.

Amici, stasera la quarta puntata del serale: anticipazioniQuest’anno in giuria ci sono:Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgiogliocome giudice speciale.

Amici 25 - Le reazioni alla prima puntata del serale - II parte

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