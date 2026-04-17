Amianto in Marina doppia condanna del Ministero per la morte del militare

Un militare deceduto dopo aver lavorato in ambienti contaminati dall’amianto ha portato a una doppia condanna del Ministero della Difesa. La causa riguarda la morte per malattia legata all’esposizione a sostanze nocive senza adeguate protezioni durante il servizio. A distanza di anni, il procedimento ha portato a una sentenza che riconosce le responsabilità del Ministero e apre una strada legale anche per la figlia del militare.

Ha servito lo Stato, ma è morto respirando amianto senza alcuna protezione. A distanza di anni, arriva una doppia condanna per il Ministero della Difesa e una nuova possibilità di giustizia per sua figlia. È la storia di C.C., sottocapo nocchiere della Marina Militare di Caserta, deceduto il 19.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Amianto in Marina: maresciallo morto di mesotelioma riconosciuto vittima del dovere. Risarcimento e vitalizio ai familiariAmianto nella Marina Militare: il maresciallo Francesco Pantaleo morto per mesotelioma riconosciuto come vittima del dovere. Leggi anche: Giornate del mare e made in Italy: enti sociali e Marina militare organizzano tour Aggiornamenti e contenuti dedicati Amianto nella Marina: il Ministero della Difesa condannato due volte per la morte di un militareDue condanne, due giudici diversi, una sola responsabilità: quella del Ministero della Difesa per la morte di un militare esposto all’amianto durante il servizio nella Marina Militare.È un passaggio g ... newtuscia.it Vittime amianto Marina Militare, sentenza storica: scatta la condannaCondannati ieri in Corte d’Appello a Venezia 4 ammiragli della Marina Militare ritenuti responsabili della morte per mesotelioma e patologie asbesto correlate di 6 militari in servizio sulle navi ... affaritaliani.it