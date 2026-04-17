Amelia Alessandra Salinetti e Tiziana Laudadio all’Euroschool | Realtà simbolo della rinascita e della speranza
Durante la 30ª edizione di Euroschool, che si tiene presso la sede della Comunità Incontro a Molino Silla, sono intervenute le assessore Tiziana Laudadio e Alessandra Salinetti. Le due hanno sottolineato come questa iniziativa rappresenti un esempio di rinascita e speranza, promuovendo un percorso formativo che coinvolge aspetti culturali, sociali e civici. L'evento si svolge in un contesto che mira a rafforzare il senso di comunità e di partecipazione.
"Una iniziativa per una scuola formativa non solo a livello culturale ma anche sociale e civico". Le assessore Tiziana Laudadio e Alessandra Salinetti hanno partecipato alla 30° edizione di Euroschool in svolgimento a Molino Silla, sede della Comunità Incontro di Amelia. Una manifestazione che.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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