Niscemi la Croce della resistenza approda in Municipio | è il simbolo della rinascita

Un simbolo di speranza nel cuore delle istituzioni. La "Croce" del quartiere Sante Croci, rimasta per giorni in bilico sul ciglio del baratro come emblema della resilienza di Niscemi prima di precipitare ed essere recuperata da Vigili del Fuoco e Protezione Civile, ha trovato una nuova collocazione. I pompieri l'hanno ufficialmente esposta nel Municipio, nella stanza che precede l'ufficio del Sindaco, come messaggio di forza per l'intera comunità colpita dall'alluvione. Sostegno alle famiglie: partiti i primi contributi Parallelamente ai gesti simbolici, l'attività amministrativa procede spedita per far fronte all'emergenza abitativa.🔗 Leggi su Feedpress.me

