Sansepolcro intitolata all’assistente sociale Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitario

A Sansepolcro è stata intitolata alla assistente sociale Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitario. L’evento si è svolto in presenza di rappresentanti locali e colleghi, che hanno ricordato il suo contributo nel settore e il legame stretto con la comunità. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per il suo operato.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi. I eri è stata intitolata a Letizia Marina Sultana, assistente sociale della Asl Toscana sud est scomparsa prematuramente a fine 2025, la sala riunioni dell’ultimo piano del distretto sanitario di via Santi di Tito a Sansepolcro. Letizia Marina Sultana ha prestato servizio per molti anni nella Asl Toscana sud est, distinguendosi per la grande attenzione e sensibilità verso le persone più fragili e in difficoltà. In sua memoria è stata raccolta una somma di denaro raccolta grazie alle colleghe e ai colleghi del distretto in favore dell’Associazioni Altotevere contro il cancro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

