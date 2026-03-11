Intitolata a Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitario

È stata intitolata a Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitario, un gesto che vuole ricordare il contributo di una professionista apprezzata dalla comunità e dai colleghi. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore sanitario e di alcuni familiari, che hanno condiviso momenti di commemorazione e riconoscimento. La sala porta ora il nome di chi ha dedicato molte energie al servizio pubblico.

Un momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi. Ieri è stata intitolata a Letizia Marina Sultana, assistente sociale della Asl Toscana sud est scomparsa prematuramente a fine 2025, la sala riunioni dell'ultimo piano del.