Malattia di Alzheimer | a Casa Sollievo della Sofferenza parte la terapia con anticorpi monoclonali
A Casa Sollievo della Sofferenza è iniziata una nuova terapia contro la malattia di Alzheimer utilizzando anticorpi monoclonali. La procedura prevede l'infusione di questo tipo di farmaco, che mira a contrastare le placche nel cervello associate alla patologia. La terapia rappresenta un passo importante nel trattamento, secondo quanto comunicato dall'istituto.
La malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa progressiva, si manifesta con un deterioramento graduale delle funzioni cognitive, in particolare della memoria, del linguaggio e della capacità di ragionamento, fino a compromettere l'autonomia della persona. Rappresenta circa il 55% di tutte le forme di demenza, in Italia si stimano circa 1.200.000 pazienti, di cui 70.000 solo in Puglia, a conferma dell'impatto rilevante di questa patologia sul sistema sanitario e sociale. Un importante passo avanti nella lotta contro l'Alzheimer arriva da Casa Sollievo della Sofferenza, dove l'Ambulatorio per i Disturbi... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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