L’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda il mercato del lavoro, superando di gran lunga altri paesi dell’Unione Europea in termini di occupazione. I dati ufficiali mostrano una situazione di difficoltà che si traduce in bassi livelli di impiego e in una presenza significativa di persone senza lavoro. Nonostante le affermazioni ufficiali, la realtà dei numeri conferma un quadro complesso e spesso preoccupante.

La realtà, si sa, è difficile da contraddire. E non basta neanche la propaganda per piegarla ai propri comodi, come tenta da tempo di fare il governo quando si parla di mercato del lavoro. E così i “segnali incoraggianti” e la “giusta” direzione intrapresa dall’occupazione in Italia, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si infrangono contro i dati Eurostat secondo cui l’Italia è maglia nera in Europa. Peggio di Romania e Grecia. Nessuno ha così pochi occupati come noi, con un gap al femminile ancora più ampio e tre delle cinque regioni peggiori in Ue per tasso di occupazione. L’Eurostat gela così le speranza della ministra del Lavoro, Marina Calderone, e il racconto del governo che festeggia dati sul mercato del lavoro che raccontano ben poco sulla reale situazione nel nostro Paese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Altro che occupazione da record, l’Italia è maglia nera in Ue sul lavoro

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