Morti sul lavoro Verona maglia nera in un Veneto che piange 111 vittime nel 2025

La provincia di Verona si conferma la più colpita in Veneto per morti sul lavoro nel 2025. Sono stati registrati 111 decessi nell’intero anno, un dato che fa riflettere e che preoccupa tutti. La regione piange le sue vittime, e le cronache quotidiane raccontano di incidenti che si verificano in diversi settori, spesso con esiti drammatici. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità cercano di capire come intervenire per ridurre i numeri e salvare vite.

Il bilancio della sicurezza sul lavoro in Veneto per l'anno 2025 si è chiuso con contorni drammatici, delineando quella che l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre definisce un'emergenza regionale. Al 31 dicembre 2025, le vittime totali registrate sono state 111.

