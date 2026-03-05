Caso casa nel bosco partono i test psicologici sui tre bambini

Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha avviato i test psicologici sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco e collocati in una struttura protetta da circa quattro mesi. La procedura riguarda i tre fratelli, il cui caso è sotto osservazione da parte delle autorità giudiziarie. I test sono stati disposti per valutare il loro stato emotivo e comportamentale.

Avviata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila la perizia psicologica sui tre fratelli allontanati dalla casa nel bosco, ospiti di una struttura protetta da quattro mesi. Entrerà nel vivo da domani la perizia psicologica disposta dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla cosiddetta "casa nel bosco", che da circa quattro mesi vivono in una struttura protetta dopo il provvedimento delle autorità giudiziarie. I minori, figli della coppia anglo-australiana formata da Nathan e Catherine, saranno sottoposti a una serie di colloqui e test psicodiagnostici da parte della consulente tecnica d'ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli, incaricata dai giudici minorili di valutare le loro condizioni psicologiche e il contesto relazionale.