Alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni, la famiglia del bosco si è presentata in tribunale con un esposto contro l’assistente sociale. La loro posizione si fa ancora più complicata in vista delle valutazioni che arriveranno nei prossimi giorni.

Alla vigilia dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni sui genitori, arriva un nuovo atto destinato a pesare sul procedimento. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che assistono la famiglia del bosco, hanno presentato un esposto chiedendo la revoca dell’assistente sociale nominata dal Tribunale, Veruska D’Angelo. L’accusa è grave: l’operatrice non avrebbe svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo, assumendo – secondo la difesa – un atteggiamento ostile e personale nei confronti della famiglia. Un esposto alla vigilia di un passaggio decisivo. La tempistica dell’iniziativa non è secondaria. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Famiglia del bosco, esposto contro l’assistente sociale alla vigilia dei test psicologici

Approfondimenti su Famiglia Bosco

La famiglia Trevallion ha presentato un esposto contro l’assistente sociale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

