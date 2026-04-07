Comunicazione aumentativa alternativa a scuola | criticità dopo il taglio ai finanziamenti

Da latinatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il taglio dei finanziamenti regionali, il servizio di comunicazione aumentativa alternativa nelle scuole per gli studenti con disabilità affronta diverse difficoltà. Questa iniziativa, che mira a sostenere la comunicazione di alunni con bisogni specifici, ha subito riduzioni di risorse e servizi. La situazione ha portato a un peggioramento delle modalità di supporto offerte nelle istituzioni scolastiche.

Troppo poche le ore garantite per ogni bambino, come emerso in commissione. Lbc: "Trovare altre risorse" Il servizio di comunicazione aumentativa alternativa nelle scuole, destinato agli alunni diversamente abili, presenta non poche criticità, dopo il taglio dei finanziamenti regionali. È quanto emerso nella commissione Istruzione del Comune di Latina, cui hanno preso parte anche alcuni operatori, genitori, e la referente d’ambito della scuola di via Tasso, dove, a fronte di 24 ore complessive di servizio, c’è una sola operatrice con nove bambini, mentre altri quattro restano scoperti per insufficienza di ore. Secondo i consiglieri di... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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