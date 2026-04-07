Comunicazione aumentativa alternativa a scuola | criticità dopo il taglio ai finanziamenti

Dopo il taglio dei finanziamenti regionali, il servizio di comunicazione aumentativa alternativa nelle scuole per gli studenti con disabilità affronta diverse difficoltà. Questa iniziativa, che mira a sostenere la comunicazione di alunni con bisogni specifici, ha subito riduzioni di risorse e servizi. La situazione ha portato a un peggioramento delle modalità di supporto offerte nelle istituzioni scolastiche.

Troppo poche le ore garantite per ogni bambino, come emerso in commissione. Lbc: "Trovare altre risorse" Il servizio di comunicazione aumentativa alternativa nelle scuole, destinato agli alunni diversamente abili, presenta non poche criticità, dopo il taglio dei finanziamenti regionali. È quanto emerso nella commissione Istruzione del Comune di Latina, cui hanno preso parte anche alcuni operatori, genitori, e la referente d’ambito della scuola di via Tasso, dove, a fronte di 24 ore complessive di servizio, c’è una sola operatrice con nove bambini, mentre altri quattro restano scoperti per insufficienza di ore. Secondo i consiglieri di... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Palazzo Farnese raccontato con la comunicazione aumentativa alternativa: la nuova guidaSimboli e disegni a cura de La Matita Parlante illustrano, in forma accessibile, il patrimonio sotrico artistico dei musei civici: «Inclusività e... Comunicazione aumentativa, il progetto nei luoghi della culturaUna biblioteca inclusiva che sa parlare anche attraverso la comunicazione aumentativa. Temi più discussi: Alcune schede sul Progetto di Vita in comunicazione aumentativa alternativa; Museo di Palazzo Farnese presenta la guida in CAA comunicazione aumentativa alternativa; Ulss 4: nasce uno sportello dedicato alla Comunicazione aumentativa alternativa; L’Hermitage Veteran Engine a fianco dei più piccoli: donazione di 1.500 euro per il nuovo ambulatorio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa a Forlì. Comunicazione aumentativa alternativa a scuola: criticità dopo il taglio ai finanziamentiTroppo poche le ore garantite per ogni bambino, come emerso in commissione. Lbc: Trovare altre risorse ... latinatoday.it UOVONERO: LEGGERE CON LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVADal mese di luglio in libreria potrete trovare i libri Uovonero Edizioni, dedicati a chi soffre di disturbi della comunicazione. Chi soffre di autismo, dislessia o difficoltà cognitive spesso ha ... disabili.com Oltre il testo: Geco, ARASAAC e la Comunicazione Aumentativa Alternativa - facebook.com facebook